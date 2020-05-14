Украинцам рассказали, какие правила добавить в распорядок дня, чтобы эффективно выполнять свою работу даже в условиях карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"До 15 мая в Украине продолжается Европейская неделя общественного здоровья. Поэтому не забывайте о мерах безопасности во время ослабления карантина и будущего выхода из него. В частности, важно психическое здоровье работников, готовящихся выйти на работу. Поэтому работодателям стоит позаботиться о создании оптимальной атмосферы для сотрудников", - указано в сообщении.

В частности, рекомендуется:

Поддерживать социальные связи

Стоит наладить неформальные коммуникации с коллегами. Это поможет работникам чувствовать причастность к команде.

Разделить время на работу и отдых

Сотрудникам, работающим дистанционно, стоит напоминать о перерывах в работе и их завершения в определенное время. Чрезмерное пребывание за компьютером может повредить физическому и психическому здоровью. Этого принципа желательно придерживаться и работникам, которые постепенно возвращаются к работе в офисе. Им потребуется время, чтобы перестроиться на офисный график.

Вести открытую политику

Стоит информировать сотрудников о планах развития и адаптации организации к изменениям, связанным с пандемией коронавируса.

Вовремя распознавать признаки стресса

Это поможет поддержать коллег. Снижение активности, головные боли, бессонница и раздражительность - лишь некоторые признаки, на которые следует обратить внимание.

Поддержка коллектива

Если у компании есть возможности для психологической поддержки, разгрузки, было бы хорошо периодически рассказывать об этом работникам. Если таких возможностей нет, стоит разместить на видном месте контактную информацию горячих линий, организаций, оказывающих психологическую помощь.

Поощрение полезных привычек и активности

Можно организовать совместные ежедневные физические занятия - онлайн или в специальном помещении на территории офиса или поблизости. Также полезны дыхательные практики. Их можно выполнять непосредственно на рабочем месте. Ежедневные дыхательные упражнения могут помочь бороться со стрессом. Можно ввести традицию совместного просмотра фильмов, а затем обмениваться впечатлениями, проводить онлайн корпоративные викторины и так далее.

Гарантия безопасных условий труда

Работники могут чувствовать психологическое давление из-за карантинных ограничений. Важно создать безопасные условия для работы в офисе: регулярно дезинфицировать помещения, соблюдать социальную дистанцию, напоминать работникам об этикете кашля и чихания, а также важность ежедневных физических упражнений.

Напомним, Государственная служба по вопросам труда объяснила, что предусматривает дистанционная работа во время карантина.

Как сообщала "Страна", украинский Минздрав рекоммендует работодателям отпускать сотрудников на удаленную работу. Такие меры могут помочь избежать распространения коронавируса Covid-19 в стране во время карантина.