Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о возможности дефицита пресной воды на территории Украины из-за нескольких засушливых лет подряд и предложил оптимизировать водные ресурсы.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеют значительную антропогенную нагрузку.

В качестве первого шага к оптимизации воды, СНБО предложил полностью инвентаризировать все подземные источники и артезианские скважины страны для подключениях их к системам водоснабжения.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, есть необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Ранее сообщала "Страна", что СНБО продлил запрет российских сайтов.

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