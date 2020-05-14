Украинцам рассказали о признаках профессионального выгорания. Если несколько из перечисленных пунктов совпадут, стоит обратиться за помощью психолога или отлохнуть от работы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

"Согласно международному классификатору болезней, профессиональное выгорание - это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте", - указано в сообщении.

Так, основными признаками профессионального выгорания являются:

ощущение снижения энергии или истощение;

повышенное психическое дистанцирование от работы;

снижение профессиональной эффективности.

Отмечается, что сотрудники медицинской сферы наиболее подвержены выгоранию, так как часто работают сверхурочно, с ненормированным графиком. Из-за этого довольно часто именно врачи заканчивают жизнь самоубийством. На состоянии сказывается также дефицит сна, ведь большинство врачей, работающих в ночную смену, спят около 6 часов в сутки.

Нарушение сна и циркадных ритмов повышают риск травм и метаболических расстройств, снижают защиту организма от инфекций, рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При этом врачи часто работают в опасных условиях, контактируют с тяжелобольными, умирающими, больными инфекционными заболеваниями и испытывают постоянное напряжение.

Именно поэтому профессия врачей является одной из самых уязвимых по профессиональному выгоранию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которую вошли игромания и переутомление.

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