Автобус, который регулярно провозит на Трухановом острове людей, сбил велосипедистку и переехал ей ногу. Об этом информирует портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Девушку забрала "скорая помощь". На месте работает полиция.

Состояние потерпевшей неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что на дороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате аварии погибли двое человек.

Трагедия произошла 11 мая 284 км автодороги "Киев-Одесса" в направлении Киева с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN.

Также мы писали, как в Киеве на проспекте Победы водитель умер за рулем, а его неуправляемая машина задела четыре легковушки. Водитель микроавтобуса Renault потерял сознание или скончался за рулем, а его авто столкнулось с несколькими легковушками.