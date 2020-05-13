Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. Об этом пишет Reuters.

Так, в рамках исследования минздрава страны около 90 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.

Таким образом, в Испании проживает почти 47 млн человек, это означает, что около 2,3 млн жителей могли заразиться COVID-19.

Всего в Испании зафиксировали более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Тестирование должно помочь правительству определить истинные масштабы эпидемии, принимая во внимание также тех, кто может быть иммунным или устойчивым к инфекции.

Ранее сообщалось, что Россия опередила Испанию по количеству зараженных коронавирусом в мире.

Также мы писали, что в Испании продлили режим чрезвычайного положения после смягчения карантина.