Карантинная капитуляция: Кличко потребовал метро

Вчерашний день на фронте борьбы с коронавирусом был днем психологического перелома в головах украинских топ-чиновников, которые один за другим стали заявлять о необходимости отмены тех или иных ограничений.

Больше всех поразил, безусловно, Виталий Кличко, еще недавно занимавший позицию главного поборника жесткого карантина: вчера он, похоже, надел пиджак Кернеса и из него достал текст с требованием к Кабмину запустить киевское метро.

На этом фоне, казалось, удивить уже никто не мог, но премьеру это удалось: Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая могут открыться… школы. Такое заявление, правда, тоже выглядело странно – на фоне того, что правительство приняло решение закончить учебный год в конце мая. По такой логике школы могут открыться только для того, чтобы провести последний звонок.

Решила возобновить свою полноценную работу Верховная Рада – причем она даже не стала дожидаться конца нынешнего срока карантина, а объявила датой своего перезапуска 18 мая. И это ее решение, безусловно, повлияет на решение вопроса об общественном транспорте, поскольку в последние два дня из-за ослабления карантина такси в Киеве стали сверхвостребованными, и их тарифы взлетели до европейского уровня.

На фоне остальных президент со своими призывами "быть ответственным" уже выглядел ретроградом. Хотя и он пообещал с 22 мая открыть гостиницы, возобновить спортивные соревнования и провести в школах ВНО.

Кто же переключил тумблер в головах власти? Не исключено, что свою роль сыграли нарастающие протесты малого и среднего бизнеса (вчера протестовали транспортники) – на фоне печальной экономической статистики. Но, скорее всего, ключевую роль сыграли сообщения об ослаблении карантина из Западной Европы.

При этом все понимают, что коронавирус не побежден, но от карантина устали все. А пример Запада позволяет украинской власти снять с себя моральную ответственность – мол, мы как все. Борьбе с коронавирусом это вряд ли поможет, но зато позволит в случае чего оправдаться.

"Антиколомойский" закон принят. Будет ли кредит МВФ?

Долгоиграющая история с "антиколомойским" законом о банках на данный момент завершена. Она не превратилась в многомесячный сериал, как это было с законом о земле, поскольку Банковая нашла способ снять за пару недель все правки, которые тысячами набросали противники. И вчера закон был принят голосами все той же "антиколомойской" коалиции - большинства "слуга народа" с партиями Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Ни для кого не секрет, что закон принят исключительно по требованию МВФ - потому депутаты даже закрыли глаза на то, что его смысл явно антиконституционный. В Конституционном суде он, безусловно, будет обжалован, однако это не вопрос сегодняшнего дня: КС может не выносить никакого вердикта, растягивая рассмотрение на долгие годы, как это уже шестой год происходит с законом о люстрации. А может и быстренько все рассмотреть, но только произойдет это все равно не сейчас. Сейчас власти нужно, чтобы МВФ был убежден, что его требование успешно выполнено.

Однако теперь встает вопрос о том, что будет делать собственно Международный валютный фонд. Премьер вчера выразил уверенность, что ближайший транш будет получен уже через пару недель, но на чем основывается такая уверенность – непонятно.

Фонд прекратил переговоры с Украиной по программе долгосрочного партнерства и начал новые – по программе stand-by, и пока даже официально не озвучено, какие именно условия будут у этой программы. Скорее всего, они не будут слишком отличаться от условий предыдущей программы, но новые пункты вполне могут всплыть.

Один из них уже озвучивался украинским филиалом МВФ – не принимать изменения в закон о НАБУ, то есть не создавать условия для увольнения главы бюро Артема Сытника. Однако нет никаких гарантий, что не появятся какие-нибудь другие условия, в том числе и кадровые, - ведь в нынешней украинской власти есть люди, которые не нравятся Западу и его наемникам в Украине. И президенту придется выбирать: либо вести самостоятельную кадровую политику, либо плясать под дудку Запада.

Так что транш – это все еще большой вопрос. И потому не ясно, было ли скандальное принятие "антиколомойского" закона вообще нужно.

Запад предупреждает: Супрун не трогать

Характерным примером попыток вмешательства Запада в кадровую политику украинской власти является опубликованный вчера аналитический материал Atlantic Council, посвященный как раз этому вопросу. Причем выглядит этот анализ не как объективная попытка разобраться в происходящих в Украине процессах, а как директивная публикация, которая обозначает, как нужно их трактовать.

К примеру, тема бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Уже все – от президента до санитарок в больнице – убедились, что медреформа по ее рецептам ведет к катастрофе здравоохранения. И потому вряд ли стоит удивляться, что многие политики заявляют о необходимости открыть уголовное производство против нее. Однако в публикации американского аналитического центра намекается весьма прозрачно: "Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе". Проще говоря, что бы "пани Ульяна" в Украине не творила, трогать ее нельзя.

Похожая история – с бывшим главой таможни Максимом Нефедовым. Казалось бы, всем ясно, что более провального направления по наполнению бюджета за последний год не было, но Atlantic Council и тут говорит о "реформаторе", который "пресекал коррупционные денежные потоки". И делал это, кстати говоря, вместе с уволенными ныне генпрокурором Русланом Рябошапкой и главой налоговой Сергеем Верлановым.

Вот только в статье не объясняется, как эта "святая троица" умудрилась пресекать коррупционные потоки таким образом, что бюджет стал наполняться хуже, чем до них.

Но так или иначе, но можно предположить, что МВФ и Запад будут стараться влиять на кадровые назначения и, возможно, даже сделают их одним из условий новых кредитов. Как на такие указания отреагирует Зе - вопрос открытый.

Рада отказалась приравнять СССР к нацистам

Верховную Раду вчера попытались вернуть в состояние "дозеленского" периода – когда она по малейшему поводу принимала декларации и обращения к мировой общественности насчет российской агрессии. Не исключено, что очередное такое заявление могли бы и принять, если бы его авторы не решили совместить антироссийскую тематику с антисоветской – и из-за этого новое обращение к мировой общественности провалилось.

Глупость авторов состояла в том, что они решили заявить о российской агрессии в обращении, посвященном Дню Победы. Причем о самой победе там практически ничего не было, зато были перепевки польской пропаганды насчет равной ответственности Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. И подобная трактовка (да еще и к 9 мая, а не, к примеру, к 1 сентября) расколола фракцию "слуг народа" на две равные части: 128 – за, 120 – против, воздержались или не голосовали. В результате авторам антироссийско-антисоветского обращения не помогла поддержка ни карманных групп "За будущее" и "Доверие", ни националистически настроенных "Евросолидарности" и "Голоса" – даже вместе с половиной "Батькивщины" они собрали всего 200 голосов.

Фракция "слуг" уже раскалывалась по многим вопросам, но такого раскола пополам еще не было. После этого голосования стало ясно, что все разговоры о стране, "сшитой" партией Зеленкого, – миф. Страна по-прежнему расколота по ключевым идеологическим вопросам, только раскол теперь проходит внутри "Слуги народа".

"ВКонтакте" снова как бы запретили

Моральной компенсацией за провал обращения к Дню Победы его авторы могли посчитать принятие постановления, рекомендующего СНБО продлить запреты на российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Яндекс", "Кинопоиск" и другие "вредоносные" сайты. Однако по итогу получилось, что проголосовавшие за него дважды оказались в дураках.

В первый раз их "дурацкое" положение было известно изначально: ведь ни для кого не секрет, что вся страна, вплоть до пенсионеров, успешно освоила сервис VPN и пользуется им, когда нужно войти в "ВК" или "ОК". И уже исходя из этого голосовать за продление несуществующего запрета было глупо.

Но во второй раз в дураках проголосовавших за постановление поставил Совет нацбезопасности и обороны: к моменту принятия рекомендаций он уже принял решение продлить санкции против российских сайтов. Так что рекомендация ушла в пустоту.

Однако голосование по этому постановлению стало весьма любопытным. Оно показало, что не только "Оппозиционная платформа" (которая традиционно голосует против запретов на соцсети и сайты), но и 12 "слуг" не побоялись воздержаться от рекомендации продления санкций. И это уже не говоря о том, что 55 "слуг" просто проигнорировали голосование.

Наконец, интересен тот факт, что за рекомендации продлить санкции проголосовало всего 5 человек в "Батькивщине". Остальные, включая Юлию Тимошенко, выглядеть дураками не захотели.

Что касается продления запрета на сайты, то теперь мяч на стороне Владимира Зеленского. Он должен ввести своим Указом в действие решение СНБО. И пока все идет к тому, что он это сделает в четверг. Хотя, в апреле прошлого года, перед вторым туром выборов, он обещал как минимум посоветоваться по этому поводу с народом.