Стало известно, в каких областях коронавирусом заразилось больше всего украинцев. В цклом за последние сутки COVID-19 заболело 402 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 628 (309 выздоровели)

Волынская область - 510 (127 выздоровели)

Днепропетровская область - 773 (79 выздоровели)

Донецкая область - 102 (26 выздоровели)

Житомирская область - 530 (67 выздоровели)

Закарпатская область - 764 (114 выздоровели)

Запорожская область - 331 (135 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1144 (334 выздоровели)

Киев - 1960 (169 выздоровели)

Киевская область - 1049 (179 выздоровели)

Кировоградская область - 428 (273 выздоровели)

Луганская область - 42 (15 выздоровели)

Львовская область - 870 (168 выздоровели)

Николаевская область - 225 (63 выздоровели)

Одесская область - 680 (39 выздоровели)

Полтавская область - 257 (136 выздоровели)

Ровенская область - 1045 (199 выздоровели)

Сумская область - 157 (81 выздоровели)

Тернопольская область - 1028 (362 выздоровели)

Харьковская область - 672 (81 выздоровели)

Херсонская область - 165 (96 выздоровели)

Хмельницкая область - 196 (54 выздоровели)

Черкасская область - 346 (160 выздоровели)

Черновицкая область - 2444 (429 выздоровели)

Черниговская область - 79 (19 выздоровели).

"Подтверждено 16425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 11 241 пациент. Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких выполнили 218 людям", - указано в сообщении.

От осложнений коронавируса умерло 439 человек, еще 3 716 больных излечились.

Напомним, инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - более простые в сборке и обслуживании. Их хотят использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", президент Зеленский поручил Минздраву заниматься поставкой в Украину средств и оборудования для борьбы с активным распространением коронавируса.