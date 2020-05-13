Член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян заявила, что туристы, которые планируют в этом году на фоне пандемии коронавируса путешествовать по Европе, должны осознавать сопутствующие риски, передает CNN.

"Никто не может дать 100% гарантии - мы не считаем путешествия безопасными. Это риск, который вы принимаете на себя", - сказала она.

При этом она уточнила, что речь идет как о здоровье путешествующих, так и о возможных финансовых рисках в случае отмены каких-либо мероприятий.

Что касается путешествий самолетом или поездом, она напомнила, что власти ЕС "принципиально" рекомендуют использовать маски и придерживаться социальной дистанции. В то же время она признала, что соблюдение правила в поддержании двух метров между пассажирами самолета при их рассадке сделало бы авиаперелеты нерентабельными.

Она добавила, что ЕС при выработке рекомендаций по безопасности путешествий пытается добиться пропорциональности мер и их применимости по всей Европе.

Как сообщалось, Минздрав может разрешить украинцам ходить на пляжи и купаться после смягчения карантина.

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