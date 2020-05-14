Украинская радиостанция Kiss FM Ukraine опубликовала в соцсети Facebook танцевальный ремикс "Tysha" от NDUB на известную траурную песню "Пливе кача". Сторонники Майдана возмутились этим, так как традиционно считают эту песню реквиемом по Небесной сотне.

После сотен гневных откликов радиостанция удалила ремикс и извинилась.

"Радиостанция Kiss FM благодарна вам за внимание к нашему эфиру и за ваше неравнодушие. Как мы увидели, ваша реакция на песню "Пливе кача" оказалась неоднозначной. Мы вас услышали и поэтому убрали ее из эфира. Еще раз хотим подчеркнуть - мы не имели целью никого обидеть. И просим прощения у всех, чьи чувства задели. Хотя, как мы считали, песня создана в минорной стилистике, как и положено в этой ситуации", - извинились на радиостанции.

Ее сотрудники добавили, что они всегда помнят "о наших героях" и уважают каждого из них и их родных.

Несмотря на то, что ремикс действительно максимально аккуратно сделан в минорной стилистике и совершенно не "убивает" трагического звучания композиции, а также на извинения радиостанции, на ее странице гости продолжают оставлять гневные комментарии. Сотрудников обвиняют в умственной недоразвитости, требуют назвать фамилии всех, "кто причастен к этому надругательству над погибшими героями" и даже закрыть станцию.

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