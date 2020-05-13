В разных областях Украины 14 мая ожидается кардинально разная погода. В одних регионах украинцев накроет гроза и нулевая температура, а в других погода будет летней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсеместно - солнечно и сухо. Низкое атмосферное давление сменилось повышенным. Ведь - антициклон. Однако уже завтра циклоничнисть над севером Скандинавии и масштабная циклоническая область над Средиземноморьем объединятся, прорвут оборону антициклона над нами снова - циклон с атмосферными фронтами", - написала она.

По словам Диденко, 14 мая на Севере и Западе страны вновь польют дожди. В том числе заденет Винницкую и Одесскую области. Кроме того, не исключено проявление грозы. Порывы ветра на большинстве областей ожидаются юго-западные.

В ночь с 13 на 14 мая температура воздуха будет держаться на уровне +4 +9 градусов. Однако облачность защитит от заморозков. Что касается Севера и Востока Украины, где тучи не ожидаются, температура останется на отметке в 0-3 градуса.

Днем же температура в большинстве областей ожидается теплая: в северных областях от +9 до +13 градусов, в центральные регионах - от +17 до +22. Винницкой области повезет - там тепло не опустится ниже +25 градусов. На Востоке температура будет от +18 до +22 градусов, а в южных областях от +17 до +25. На Волыни и Ровенщине от +10 до +12 градусов, в большинстве западных областей +12 +18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов. В украинской столице ночью будет от +7, +8 градусов, а днем - от +13 до +14.

"Синоптическая ситуация и в дальнейшем обещает быть веселой, поэтому я пошла гармонизировать внутреннее синоптическое пространство созерцанием цветочков на балконе и забалконных фантастических облаков", - добавила Диденко.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала украинцам, почему в стране до сих пор бушует холодная погода. По ее словам, вскоре тучи уйдут.

Как сообщала "Страна", синоптики выдали прогноз погоды на май 2020 года.