С 15 июня в Ивано-Франковской области появится поселок хоббитов, который будет открыт для всех желающих.

Об этом в Facebook сообщил один из туристических операторов Украины.

"Скоро в Карпатах появится новый туристический объект. Это будет сказочный городок "Хоббитхил", по примеру новозеландского Хоббитона. Село будет не бутафорское, а настоящее! Будут стоять домики гуцульских хоббитов, пастись коровки и овечки, в озере плавать форель, а пчелы делать мед в пасеках!", - указано в сообщении.

Расположен поселок будет около города Верховина в Ивано-Франковской области.

Авторы идеи отмечают, что у каждого домика будут хозяева, которые смогут решать, сдавать его в аренду или нет.

Кроме того, у поселка будут все атрибуты независимого государства - от герба с гимном до конституции и исполнительной власти. У каждого жителя будет свой паспорт.

Вторая партия из 10 новых домиков будет сдана к 15 июля.

Напомним, актер Ману Беннет, исполнивший роль предводителя орков в фильме "Хоббит", приехал в Киев. Об этом стало известно после того, как он начал публиковать фотографии украинской столицы на своей странице в Instagram.

Как сообщала "Страна", на этот раз в Украине замечен известный ирландский актер Эйдан Тернер, прославившийся благодаря роли Киле в культовой трилогии Хоббит.