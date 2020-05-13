Количество скончавшихся от коронавируса людей может быть почти на 60 процентов выше, чем сообщается в официальных подсчетах.

К такому выводу пришло издание Financial Times, проанализировав общую смертность во время пандемии в 14 странах на конец апреля.

Статистика смертности показывает, что в этих странах умерли на 122 000 человек больше, чем в предыдущие годы за аналогичный период. В то же время официальная статистика говорит о 77 000 смертей с Covid-19.

Если экстраполировать эти цифра на весь мир, то число погибших от вируса на планете увеличилось бы с нынешней 201 тысячи до 318 тысяч.

Чтобы подсчитать избыточную смертность, в FT сравнили смертность от всех причин в течение недель после вспышки в марте и апреле 2020 года со средним показателем за тот же период между 2015 и 2019 гг.

В общей сложности получается, что цифра 122 тысячи означает 50-процентное увеличение в смертности относительно среднего уровня для выбранных стран.

Во всех анализируемых странах, за исключением Дании, число смертей, превышающих официальные показатели смертности от коронавируса, значительно выше.

Точность официальной статистики смертности от вируса зависит от того, насколько эффективно в стране проверяют людей для подтверждения диагноза. Некоторые страны, включая Китай, ретроспективно пересмотрели количество своих смертей от этой болезни.

Согласно анализу FT, в этом году общая смертность выросла на 60% в Бельгии, на 51% в Испании, на 42% в Нидерландах и на 34% во Франции по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы.

Некоторые из "лишних" смертей могут быть результатом причин, не связанных с Covid-19, так как многие люди с другими заболеваниями не могут получить должного лечения из-за карантина. Однако избыточная смертность возросла наиболее резко там, где наблюдаются самые сильные вспышки Covid-19. Это говорит о том, что большинство таких смертей напрямую связаны с вирусом, а не просто с побочными эффектами изоляции.

Избыточная смертность наиболее выражена в городах. Особенно сложная ситуация в развивающихся странах, где общая избыточная смертность на несколько порядков превышает официальную смертность от коронавирусов.

В эквадорской провинции Гуаяс в период с 1 марта по 15 апреля было зарегистрировано 245 официальных случаев смертей, связанных с вирусом. Но данные об общей смертности показывают, что за этот срок скончались примерно на 10 200 человек больше, чем в другие года - это прирост на 350%.

В северной итальянской области Ломбардия зарегистрированы более 13 тысяч смерти. Это на 155% больше, чем в среднем за другие годы.

В регионе, прилегающем к итальянскому городу Бергамо, отмечен наихудший прирост в мире: на 464% больше смертей, чем обычно. За ним следует Нью-Йорк с 200-процентным ростом и Мадрид со 161-процентным увеличением.

В Англии и Уэльсе число погибших во вторую неделю апреля было самым высоким в этом столетии.

Ранее "Страна" писала, что в Польше создали калькулятор для расчета вероятности смерти от коронавируса.

Мы также называли причины низкой смертности от заболевания в России.