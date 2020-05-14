Проект постановления об отмене результатов голосования за так называемый "антиколомойский закон" (2571-д-П1) зарегистрировал еще один депутат – Александр Дубинский.

Ранее внефракционный народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду постановление об отмене голосования за закон №2571-д.

Отметим, что до тех пор пока Рада не проголосует за проекты постановлений об отмене закона, этот закон не сможет передаваться на подпись спикеру и далее президенту.

Подача таких постановлений - форма блокирования вступления в силу закона.

Ближайшее заседание Рады состоится 18 мая. В этот день, скорее всего, постановления и будут провалены Радой, после чего "антиколомойский" закон поступит на подпись спикеру, а затем и президенту.

Как сообщалось, Верховная Рада в среду 13 мая приняла требуемый МВФ закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Почему этот закон называют антиколомойским и что он значит для украинской политики разбиралась "Страна".