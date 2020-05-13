Германия может принять ответные меры против России в связи с хакерской атакой на Бундестаг, совершенной в мае 2015 года.

Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая в парламенте 13 мая, передает Die Welt.

По ее словам, прокуратура получила "веские доказательства" причастности России в "возмутительной" попытке взлома серверов.

"Полученные сведения вызывают боль, этот случай не поможет улучшить отношения с Россией", - сказала Меркель.

Она отметила, что гибридные войны являются частью стратегии РФ.

Напомним, 5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, Бадин является офицером Главного разведывательного управления РФ и входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

В правительстве Германии считают, что хакеры из группировки Fancy Bear / APT28 атаковали серверы канцлера, федеральных министерств и служб безопасности также в декабре 2017 года.

Как сообщалось, хакеры ГРУ пытались взломать сайт "Квартала 95", чтобы заполучить переписку главы СБУ.

Также мы писали, что в Киеве поймали хакера из Литвы, за которым ФБР 9 лет гонялось по всему миру.