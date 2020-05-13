Завтра президент Владимир Зеленский может ввести своим указом решение СНБО о продлении запрета на российские сайты.

Хотя ровно год назад, 18 апреля 2019 года, накануне второго тура выборов, он высказывался в том духе, что подобные запреты бессмысленны.

Ситуацию с запретом российских соцсетей и интернет-ресурсов он комментировал в интервью "РБК-Украина".

Журналист поинтересовался у Зеленского, останется ли в силе запрет русских соцсетей в случае его президентства. Тогда еще кандидат в президенты не одобрял этот запрет.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - заявил Зеленский.

На замечание журналиста о том, что есть Facebook, Twitter, YouTube, собеседник ответил, что их недостаточно людям, раз они обходят запрет.

"А если на тех же "Одноклассниках" и так далее люди занимаются политикой, занимаются какой-либо агрессией, если там есть свои боты, которые информационно влияют на украинцев, антиукраинские у них лозунги, тогда это уже, ребята, криминал, это другое дело", - сказал Зеленский.

Потом он добавил, что перед запрещением неплохо было бы поинтересоваться мнением народа.

"В чем вообще наша история, в чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?" Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути. Но сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why (почему - Ред.), предложить модель, а потом закрывать, только так. Но это мое личное мнение", - сказал тогда Зеленский.

Отметим, что сейчас никто мнения у общества относительно того - нужно ли продлевать запрет или нет, не спрашивает.

Как писала "Страна", сегодня Верховная Рада поддержала обращение с требованием продлить санкции против российских сайтов.

В "Оппозиционной платформе За жизнь" это назвали продолжением курса Порошенко.