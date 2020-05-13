Минздрав комплексно рассматривает открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта в Украине.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал он.

По словам Ляшко, сообщение между областям будет возможно лишь в случаях, когда обе области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что вопрос авиасообщения со странами ЕС будут рассматривать, "когда у них откроется авиасообщение"

"Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС", - сказал он.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что авиасообщение Украины с внешним миром летом не возобновится.

Также мы писали, что Ляшко против введения в метро на карантине пропусков, из-за которых образуются толпы.