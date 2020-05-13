Дмитрий Козак посетил с однодневным визитом Германию, хотя находится под санкциями США и Евросоюза из-за аннексии Россией Крыма, и в ЕС въезд ему запрещен. В Берлине пояснили, что представителя Кремля пустили в виде исключения.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - пояснил представитель ведомства в ответ на вопрос, означает ли визит Козака снятие с него санкций на временной или постоянной основе.

Ранее "Страна" приводила слова Козака об итогах его поездки в Берлин и встречи с представителями немецких властей.

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