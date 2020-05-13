Пресс-секретарь президента Российсокй Федерации Дмитрий Песков, госпитализированный с коронавирусом в больницу, сказал, что не контактировал с Владимиром Путиным больше месяца. Все рабочее общение происходило с помощью средств коммуникации дистанционно.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Очно не контактировали больше месяца... И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности", - заявил Песков.

На вопрос журналиста, стоит ли возвращаться к очным совещаниям, Песков ответил, что онлайн формат действительно во многом удобнее.

"Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше", - сказал он.

Также Песков добавил, что его обязанности теперь исполняет заместитель. Кроме того, работает и управление, хотя многие сотрудники. контактировавшие с больными, сидят дома на карантине.



Пресс-секретарь рассказал, что в Кремле правила карантина соблюдаются очень тщательно.

"Тем не менее все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Они талантливые профессионалы. А что касается меня, то я по мере возможностей остаюсь в курсе. Думаю, как чуть-чуть на поправку пойду - и буду постепенно возвращаться к своей информационной активности", - сказал Песков.

Ранее "Страна" приводила рассказ Пескова о том, какие у него симптомы заражения коронавирусом.

Мы также писали, что с вирусом слегла и жена пресс-секретаря Татьяна Навка.