В Минздраве думают над разрешением использовать пляжи и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал он.

По словам Ляшко, решение будет принято в ближайшее время.

"В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах", - сказал он.

Кроме того, санврач отметил, что сейчас он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что он против введения в метро на карантине пропусков, из-за которых образуются толпы.

Также мы писали, что Ляшко объявил о массовой вакцинации украинцев накануне второй волны коронавируса.