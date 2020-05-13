Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что не поддерживает идею введения допуска в метро по спецпропускам, как это было сделано в Москве.

Об этом он сказал 13 мая в эфире программы "Здоровая политика" на UA:Украинское радио.

"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе. Там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", - объяснил свою позицию Ляшко.

Он добавил, решение о возобновлении работы метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов, где есть метрополитен.

"Мы имеем три города: Киев, Харьков и Днепр. И я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", - сказал санврач.

Как сегодня писала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая.

Напомним, метрополитен в столице не работает с 17 марта.