Осталось десять дней до возможного начала второго этапа ослабления карантина в Украине. Не исключено, что после 22 откроются школы, спортзалы и отели. Еще власти внести изменения в существующие правила. Разрешили гулять по улицам по восемь человек, обедать на летних площадках в кафе вчетвером.

На украинско-польской границе должен заработать единственный пеший пункт пропуска Шегини-Медика, что существенно облегчит перемещения наших заробитчанин.

Мэр Виталий Кличко попросил у центральной власти открыть метро в Киеве с 25 мая. Однако пока ни президент Владимир Зеленский, ни премьер Денис Шмыгаль ему этого не пообещали.

Число заболевших коронавирусом в Украине приближается к 17 тысячам. Тестирований проведено почти 200 тысяч.

Как Украина понемногу выходит из режима карантина и распространяется коронавирус, какие заявления делают чиновники, как живут украинцы - все это и главные мировые новости 14 мая в нашем обновляемом материале.

08:34 Минздрав не устает предупреждать украинцев, что бы те не расслаблялись после смягчения карантина.

08:12 В американском штате Висконсин суд отменил решение губернатора о продлении режима самоизоляции.

08:04 Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что открытие транспортного сообщения между областями будет происходить ориентировочно в начале июня. Причем будет применяться адаптивный подход - то есть открытие будет там, где более благополучная эпидситуация.

08:00 У Дмитрия Пескова - двусторонняя пневмония. Пресс-секретарь Путина сейчас в больнице.

07:56 А вот топ-10 стран с пациентами в критическом состоянии. Лидируют США и Бразилия, Россия на 5 месте, также в списке полно европейцев.

07:47 Первая десятка стран по новым заболевшим за прошедшие сутки. Россия опустилась на третье место со второго. А из стран Западной Европы в рейтинге только Британия. Зато много других американских государств - Бразилия, Перу, Чили, Мексика.

07:40 Сейчас активных случаев коронавируса - 2 471 913. Из них только 45 тысяч в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивном госпитальном лечении.