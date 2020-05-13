Сотрудники СБУ задержали из-за взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова, который был назначен на пост в феврале этого года.

Слухи об этом пошли еще днем. К вечеру их подтвердили "Стране" источники в СБУ.

Об обысках пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Сейчас СБУ проводит массовые обыски на Одесской таможне. Привет Нефедову, задерживают его людей", – сообщил Мосийчук в Facebook.

"Страна" также публикует видео задержания.

В прошлом году, по итогам открытого конкурса новым руководителем Одесской таможни был назначен Михаил Грибанов. О том, что к нему есть вопросы, "Страна" сообщала еще в апреле.

Задержание Грибанова. Фото: страница в ФБ Игоря Мосийчука

Напомним, ранее СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит на украинской таможне и кто контролирует потоки контрабанды.