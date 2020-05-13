Лицом в асфальт. Появилось видео задержания на взятке начальника Одесской таможни Грибанова
Сотрудники СБУ задержали из-за взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова, который был назначен на пост в феврале этого года.
Слухи об этом пошли еще днем. К вечеру их подтвердили "Стране" источники в СБУ.
Об обысках пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Сейчас СБУ проводит массовые обыски на Одесской таможне. Привет Нефедову, задерживают его людей", – сообщил Мосийчук в Facebook.
"Страна" также публикует видео задержания.
В прошлом году, по итогам открытого конкурса новым руководителем Одесской таможни был назначен Михаил Грибанов. О том, что к нему есть вопросы, "Страна" сообщала еще в апреле.
Задержание Грибанова. Фото: страница в ФБ Игоря Мосийчука
Напомним, ранее СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.
Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит на украинской таможне и кто контролирует потоки контрабанды.