Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который был госпитализирован с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии и проявившихся у него симптомах болезни.

Подробности представитель Кремля изложил в интервью газете "Коммерсант".

По словам больного, с 1 мая он был дома, так как у одного из его коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19. Песков признался, что поначалу у него не было никаких симптомов. Однако со временем повысилась температура: она была 37,4 градуса днем и 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле.

Несмотря на температуру Песков и его супруга Татьяна Навка надеялись пересидеть болезнь дома. Но когда самочувствие у обоих стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу.



"В этом и опасность – погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломотой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя", – сказал Песков.

Он сделал вывод, что главное при заболевании - не пропустить момент его развития.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", – добавил он.



У самого пресс-секретаря диагностировали пневмонию.

"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава Богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - сказал он.

Ранее "Страна" цитировала заявление Татьяны Навки о том, что Песков принес вирус в дом с работы.

Мы также писали, что Песков более месяца не контактировал с президентом Путиным.