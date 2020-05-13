Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который отвечает в Кремле за переговоры с Украиной, подтвердил, что летал в Берлин на встречу с немецкой стороной по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, участники консультаций договорились о "взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта".

О встрече в Германии чиновник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Козак отметил, что консультации прошли в ведомстве федерального канцлера, диалог был конструктивный и прошел в деловом ключе. Кроме решения о продолжении совместных действий, участники обсудили, какие задачи требуют решения и взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате".

Он добавил, что говорить о конкретных результатах преждевременно. Решения должны приниматься трехсторонней контактной группой или в рамках нормандского формата.

Отметим, что как раз завтра, в четверг, должно состояться очередное заседание трехсторонней контактной группы. По нему и будет видно какие решения были приняты.

Сегодня днем "Страна" сообщала, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин, чтобы обсудить проблему Донбасса.

Ранее мы писали, что Украина отказывается от переговоров с участием представителей "ЛДНР".