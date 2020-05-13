Советник президента США Джаред Кушнер заявил, что нет гарантий того, что президентские выборы в Америке на фоне пандемии коронавируса пройдут в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

Об этом он сообщил в интервью изданию Time.

"Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок - Ред.)", - заявил он изданию в ответ на вопрос, может ли ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.

По его словам, у него нет полномочий принимать такие решения.

"Хотелось бы надеяться, что к сентябрю, октябрю, ноябрю мы сделаем достаточно с тестированием (на коронавирус - Ред.) и со всеми разными вещами, что мы предпринимаем для предотвращения второй вспышки такой мощности, которая заставить нас вновь уйти в изоляцию", - отметил советник.

Комментарии Кушнера по поводу выборов вызвали волну критики у противников президента США Дональда Трампа. В результате Кушнеру пришлось прояснить свою позицию телеканалу NBC.

"Я не вовлечен в какие-либо дискуссии, связанные с попытками изменить дату президентских выборов, и я не осведомлен о них", - подчеркнул он.

Дата президентских выборов устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Отметим, что Кушнер является супругом дочери американского лидера Иванки Трамп.

Напомним, ранее главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден заявил, что Трамп может попытаться отложить президентские выборы в США.

Также мы писали, что на предвыборную кампанию американцы отдали больше долларов Трампу, чем Байдену.