В понедельник произошло неконтролируемое схождение с орбиты отработавшей 20-тонной основной ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", запущенной 5 мая с космодрома на острове Хайнань. Если бы она вошла в атмосферу на 15 минут раньше, то ее обломки могли бы рухнуть на Нью-Йорк.

Об этом сообщили американские эксперты специализированного издания Ars Technica.

Специалисты сказали, что до входа в атмосферу Земли траектория падения основной ступени прошла прямо над Нью-Йорком.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" успешно вывела на орбиту прототип пилотируемого корабля нового поколения, который через пять дней благополучно вернулся на Землю. А отработавшая ступень носителя в неконтролируемом режиме сошла с орбиты 11 мая и упала в Атлантический океан вблизи Западной Африки. Несколько обломков упали на территории Кот-д'Ивуара.

По словам эксперта из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) Джонатана МакДауэлла, эта ступень китайской ракеты является самым большим с 1991 года объектом, который в неуправляемом режиме сходил с орбиты.

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, вход в атмосферу ступени ракеты "Чанчжэн-5В" произошел в 11:33 по времени Восточного побережья США (18:33 по Киеву). На тот момент ступень находилась на высоте 80 км и быстро снижалась.

Зимой "Страна" сообщала, что на учениях в Казахстане обломки российской ракеты упали за пределами закрытой зоны.

Ранее мы писали, что на севере Мьянмы в карьер, где добывают нефрит, упал обломок китайской ракеты.