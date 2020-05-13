Верховная Рада на внеочередном заседании в среду поддержала обращение с требованием продлить санкции против российских сайтов. За такое решение отдали голоса 248 народных депутатов.

Об этом сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Действие парламентариев бессмысленно - ведь СНБО уже принял решение о продлении запрета. Но депутаты не отказали себе в удовольствии пропиариться на теме "российской угрозы".

Особенно это касается "майдановского" крыла в "Слуге народа", которое жаждало сатисфакции за провал постановления по Второй Мировой войне.

Как сообщала "Страна", сегодня вечером пресс-служба СНБО в Facebook написала, что Совет принял решение о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине.

Это решение прокомментировали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", назвав продление санкций продолжением политики Порошенко по антиконституционным ограничениям, запретам и запугиванию граждан.