Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента по продлению запрета на российские соцсети в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ в среду, 13 мая.

Как отмечается, в связи с требованием 156 народных депутатов Украины Разумков распорядился созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины 13 мая 2020 года сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 8 мая 2020 года № 193, на котором рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Как отмечает "Интерфакс-Украина", Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание и открыл следующее внеочередное заседание. Как свидетельствует электронная регистрация, присутствуют 306 народных депутатов.

Напомним, 15 мая истекает срок подписанного экс-президентом Петром Порошенко указа о блокировке российских ресурсов. Сегодня СНБО продлил запрет российских сайтов. Теперь указ должен подписать Зеленский.

Также мы писали, что "Слуги народа" будут голосовать за продление запрета российских соцсетей в Украине.