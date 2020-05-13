За минувшие сутки в Молдове зафиксирован рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за весь период проведения тестирования. Вирус выявлен у 252 человек. Предыдущий рекорд (194 инфицированных) был установлен 25 апреля.

Как передает "Интерфакс-Украина", статистику заболеваемости сообщил премьер-министр республики Ион Кику после заседания кризисного центра.

"В среду было проведено 1086 тестов. Подтвердилось еще 252 случая заражения коронавирусом. Из них 60 - в селе Бэдичены Сорокского района, 63 - в Кишиневе, 39 - в Приднестровье. В среду еще 107 человек выздоровели, трое скончались", - сказал премьер.

Кику объяснил рекордное количество новых случаев заражения за сутки обнаружением нового очага заражения.

"В интернате для людей с психическими отклонениями в селе Бэдичены зарегистрирован очаг. Проведено тестирование всех сотрудников и пациентов, у 60 человек подтвержден коронавирус. Это произошло по халатности: не были приняты меры безопасности в этом учреждении", - рассказал Кику.

Общее число подтвержденных заражений в Молдове достигло 5 406. Почти половина - 2 176 человек - уже вылечились. Число жертв Covid-19 составило 187.

Что касается непризнанной Приднестровской Молдавской республики, то по данным оперштаба ПМР, там зарегистрированы 697 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 58 человек. За весь период эидемии в ПМР 27 человек с коронавирусом скончались, а 274 человека выздоровели.

Между тем в Украине Кабмин ослабил карантин и разрешил ходить в кафе по четыре человека.

А Чехия собирается в июне открыть границы с Австрией и Словакией.