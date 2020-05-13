Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Это решение теперь должен ввести своим указом в действие президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

По данным пресс-службы, проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - говорится в сообщении.

Указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Как отмечается, для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил расширить список запретных российских сайтов. Так, он предлагал продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Также мы писали, что Давид Арахамия заявил, что "Слуги народа" будут голосовать за продление запрета российских соцсетей в Украине.

Кроме того, ранее "Страна" подробно писала, будет ли Зеленский продлевать указ Порошенко о блокировке российских сайтов в Украине.