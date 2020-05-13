В среду, 13 мая, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 26,705 грн/$1 с 26,7475 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,69-26,72 грн/$1. Об этом сообщает агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 13 мая вырос до 26,69 грн/$1 с 26,81 грн/$1 во вторник. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 14 мая - до 26,6897 грн/$1 с 26,7947 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 14 мая 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 17,3923

BYN 1 белорусский рубль - 10,9384

EUR 1 ЕВРО - 29,0291

PLN 1 польский злотый - 6,3595

ILS 1 новый израильский шекель - 7,6046

RUB 10 российских рублей - 3,6446

GBP 1 фунт стерлингов - 32,8897

CZK 1 чешская крона - 1,0601

CHF 1 швейцарский франк - 27,5663

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,7647

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 мая составил 320.5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $276.0 млн.

Ранее "Страна" писала о о четырех версиях обвала доллара и подозрительном молчании НБУ.

Также мы сообщали, что по данным НБУ, в 2020 году заробитчане переведут в Украину на 2 млрд долларов меньше, чем обычно.