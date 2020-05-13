Власти Чехии, Словакии и Австрии рассчитывают открыть свои границы уже 8 июня, что позволит их гражданам путешествовать между ними.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в среду, передает Reuters.

По словам Бабиша, три страны думают об открытии своих границ в начале летнего туристического сезона после достижения прогресса в борьбе с пандемией коронавируса.

"Я думаю, что это может сработать, и 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - заявил Бабиш.

Также чешский премьер добавил, что в данный момент не ведутся переговоры с Германией, крупнейшим торговым партнером Чешской Республики об отмене ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом там не столь стабильна, как в других соседних странах.

Чешская Республика, которая по состоянию на утро среды сообщила о 8223 случаях заражения коронавирусом и 284 случаях смерти, в последние недели ослабила ограничения и позволила пересечение своей границы при определенных условиях.

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