В Украину возвращаются летнее тепло и дожди. Карта прогноза погоды
В четверг, 14 мая, в Украину возвращается тепло и вместе с ним - дожди. Сухо будет лишь на востоке страны и юге, кроме Одесской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха на западе, юге и в центре страны опустится не ниже +8-10 градусов. В остальных регионах будет немного прохладней от +3 до +7. Днем на всей территории Украины прогреется до +19-23 градусов.
Практически вся Украины завтра будет укрыта дождями. Правда не левобережье осадки будут незначительные.
Также синоптики предупреждают, что 14 мая в большинстве восточных районов, Одесской, Николаевской и Запорожской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что майский дождь в прошлый четверг стал рекордным в истории Киева.
Также мы сообщали, что на Польшу обрушился майский снегопад.