В четверг, 14 мая, в Украину возвращается тепло и вместе с ним - дожди. Сухо будет лишь на востоке страны и юге, кроме Одесской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха на западе, юге и в центре страны опустится не ниже +8-10 градусов. В остальных регионах будет немного прохладней от +3 до +7. Днем на всей территории Украины прогреется до +19-23 градусов.

Практически вся Украины завтра будет укрыта дождями. Правда не левобережье осадки будут незначительные.

Также синоптики предупреждают, что 14 мая в большинстве восточных районов, Одесской, Николаевской и Запорожской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что майский дождь в прошлый четверг стал рекордным в истории Киева.

Также мы сообщали, что на Польшу обрушился майский снегопад.