В среду на внеочередном заседании Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты и депутата местного совета. За документ проголосовали 312 парламентариев.

Статус "принято за основу" появился у проекта на сайте Рады.

Инициатором законопроекта были нардепы от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, Юлия Яцик и Александр Качура.

Руководитель правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский сообщил с трибуны Рады, что комитет рекомендовал поддержать законопроект за основу и в целом. По его словам, комитет значительно увеличил размеры штрафа за отказ отвечать на обращения и запросы нардепов.

В частности, в случае отсутствия ответа на обращение нардепа штраф вырастет с 10-50 до 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть со 170-850 грн до 3400-8500 грн). За отказ давать ответ на депутатский запрос штрафы поднимут со 100-400 до 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За невыполнение требований Счетной палаты, члена Счетной палаты штрафы должны увеличить с 100-400 до 200-600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в статью 188-19 КУоАП. Также в случае его принятия изменят статью 351 УК и увеличат штрафы за невыполнение должностным лицом требований нардепа, депутата местного совета (со 100-1000 до 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За невыполнение должностным лицом требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий парламента штрафы должны увеличить с 500-2000 до 1000-3000 необлагаемых минимумов.

На заседании нардепы сегодня также сократили вдвое срок подготовки проекта ко второму чтению.

Ранее "Страна" писала, что сегодня Рада проголосовала за антиколомойский закон.

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