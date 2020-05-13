Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обратился к Кабмину с просьбой о помощи, чтобы не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 13 мая.

"Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года", - заявил он.

По его словам, агропредприятия Бессарабии могут обанкротиться, а бюджету грозит значительная нехватка средств.

Как он отметил, если в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.

"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн", - рассказал Куцый.

"Задача № 1, которая перед нами стоит, - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - добавил глава региона.

Также ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

"Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно в сотрудничестве фермеров, ученых и государства", - считает Куцый.

Отметим, что аграрии региона раздавали соответствующий релиз и сегодня под Верховной Радой Украины. В нем они сообщают, что регион уже потерял от 75% до 90% урожая этого года.

Как сообщалось, из-за сильной засухи южная часть Одесской области может потерять значительную часть урожая.

По данным Минэкономики, ущерб от засухи в южных регионах Украины уже составил 234 тысяч гектаров (2,6%) посевов озимых культур.