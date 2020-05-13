В Черновцах хотят смягчать карантин, несмотря на то, что в области больше всего случаев по Украине - 2 444 по состоянию на утро среды, 13 мая, хотят смягчать карантин. В городе хотят открыть промышленные рынки, разрешить возобновить работу стоматологам и парикмахерским

Решение о смягчении карантинных ограничений приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, пишет издание АСС в среду, 13 мая.

В городе разрешили работать стоматологам, салонам красоты и мастерским, а также хотят открыть промышленные магазины и рынки. С такой просьбой планирует обращаться городская комиссия к областным властям.

Мэр города Алексей Каспрук заявил, что сейчас постановление Кабмина позволяет магазинам промышленных товаров, в том числе, расположенным на рынках и в торгово-развлекательных центрах, работать на доставку и вынос. При этом, по его словам, проблема в том, что вирус передается через поверхность и покупателям опасно мерить одежду и обувь.

Напомним, что в Черновицкой области растет число заражения Covid-19. Свободными в области остаются 35% коек в медучреждениях, которые могут принять больных коронавирусом.

Ранее "Страна" писала, почему на Западной Украине не идет на спад эпидемия коронавируса.

Также мы рассказывали, что мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что в Черновцах три городских больницы, переоснащенные для пациентов с Covid-19, заполнены больными, город не готов к смягчению ограничений.