Для всех жителей Херсона, которые уже успели заскучать из-за длительного карантина, у нас есть приятная новость. Мы приглашаем на торжественное открытие нашего фирменного магазина. Вас ожидают множество приятных скидок, подарков, розыгрышей, конкурсов, мастер-классов и других приятных активностей. Праздновать будем целых три дня: с 15 по 17 мая. Присоединяйтесь к нам!

Сюрпризы для каждого

В каждый из трех дней открытия, ровно в 15:00, мы будем проводить розыгрыши ценных подарков. Среди главных призов:

угловая шлифмашина Dnipro-M GS-98;

аккумуляторный опрыскиватель BS-16;

бензиновый триммер Foresta FC-47 LX (в комплекте с 2-тактным маслом и смазкой для редуктора).

Все желающие могут выиграть дополнительные призы в яркой игре "Воздушный дартс" и принять участие в увлекательном конкурсе "Подарочная резня бензопилой", где вы самостоятельно сможете отрезать брус с подарком.

Кроме того, за заполнение анкеты мы дарим специальные бонусы всем участникам.

Парад мастер-классов

В праздничные дни вас ждет серия мастер-классов, где вы самостоятельно сможете сделать полезное и красивое изделие для своего дома:

с мотокосами и опрыскивателями;

с бензо- и электропилами;

с торцовочными пилами;

с инструментами по деревообработке.

Все инструменты на мастер-классах работают от нашего генератора!

Обмен старого на новый

В дни открытия вас ждет популярная услуга обмена старого и даже нерабочего инструмента любого производителя на новенький от нашего бренда со скидкой 15%.

Не пропустите яркий праздник открытия фирменного магазина Dnipro-M и получите заряд позитива на выходные!

Мы ждем вас 15-17 мая по адресу: г. Херсон, проспект 200-летия Херсона, 41А.

Номер телефона магазина: 067 337 76 55.

Подробности по ссылке.

Именно для вас есть много акционных предложений на электроинструмент и садово-парковую технику со скидкой до 30%. С ними вы можете ознакомится на официальном сайте dnipro-m.ua прямо сейчас.