Верховная Рада не будет вводить в Украине новый налог, уже получивший название "культурный сбор". Речь идет о том, чтобы снизить уже существующий налог на добавленную стоимость (НДС) для операций креативных индустрий. Об этом "Стране" сообщила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в парламенте решили уточнить некоторые нормы Налогового кодекса, чтобы применять к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС в 7% и 0%. Но какие именно операции в этой сфере смогут получить льготное налогообложение, пока не определено.

"Никаких дополнительных налогов или сборов не появится. Это НДС, который раньше был 20%, а сейчас условно 7%. Это будет другая льготная ставка. Мы законопроект еще не зарегистрировали, сейчас прорабатываем с налоговым комитетом льготные операции, на которые этот НДС будет применён", - объяснила депутат.

Она добавила, что эту идею поддерживает президент и Кабмин.

Напомним, что во вторник, 12 мая, работники культуры по всей Украине устроили акцию "Стоп культурный карантин", во время которой они призывали Кабмин утвердить план поддержки арт-среды на карантине. Они просят поддердки из-за того, что по всей стране отменяются культурные мероприятия из-за запрета массовых собраний.