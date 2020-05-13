Закрытый два месяца назад из-за карантина единственный пеший переход на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области должен снова заработать.

Открыть популярный пункт пропуска, который разделен на пешую и автомобильную часть, решили в Кабмине.

Как изменит это ситуацию на границе, выясняла "Страна".

Не нужно платить "за границу"

Сейчас попасть в Польшу можно только машиной через три КПП - в "Краковце" и "Рава-Русской" на Львовщине и в "Ягодине" на Волыни. Людей без автомобиля перевозят на бусиках в Польшу за 50-100 долларов - и это только плата за само пересечение, всего за 300 метров дороги.

Перевозчики начали "поднимать" большие суммы на "кордоне", который ежедневно пересекают тысячи человек. Частью прибыли, по нашим данным делятся со служителями границы, которые закрывают глаза на такой бизнес (подробнее можно прочитать здесь).

Открытие "Шегинь", по мнению экспертов, прикроет приграничную "мафию" и даст людям возможность пересекать границу бесплатно, пешком.

Ждут "штурмов"

Впрочем, есть другой нюанс. "Шегини" может постичь коллапс, когда тысячи украинцев рванут туда из "Краковца" и "Ягодына".

"На "пешем" и без карантина вечно толпы. Очереди выросли с началом безвиза - на заработки многие идут через "Шегини". Плюс "сигаретчики" из местных сел (правда, пока в Польше нужно сидеть двухнедельный карантин, они тут не появятся). Очереди, бывает, по 5-6 часов, причем с давкой, такие, что народ друг другу кости ломает. Проход-то узкий, с вертушкой. В ночь перед закрытием "Шегынь" в середине марта тут такой цирк творился - тысячи человек, все спешили пройти. Так что готовимся к новой "веселухе". Ведь каждый день границу продолжают пересекать несколько тысяч человек. И все ждали открытия "Шегинь". Теперь ждем штурмов", - рассказал нам источник в западном управлении госпогранслужбы.

В группах заробитчан в соцсетях уже все советуют идти через "Шегини", чтобы не платить.

В ночь на 15 марта, за час до закрытия, "Шегини" буквально штурмовали. Фото: Facebook Богдана Панкевича

"Грязь, мусор, туалетов нет"

Об очередях в "Шегинях", в которых застревают и наши, и поляки, слагают легенды.

"Простояла 4 часа под дождем в бесконечной очереди. Грязь, мусор, туалетов нет (на польской стороне один открыт). Полная дезинформация, к кому должны обращаться граждане ЕС и граждане стран, не входящих в ЕС", - жаловалась нам Моника Вербовская, жительница Варшавы, которая шла через пеший переход ровно год назад, в мае.

"Граница разделена на три зоны. Первая – где паспортный и таможенный контроль, вход туда – через турникет. Перед турникетом есть загородка. Плотно набитая человеческими телами очередь в ней стоит около 2,5 часов. Перед загородкой есть еще длинная пешеходная зона от украинской границы. И перед ней, в зависимости от степени везения, приходится стоять около часа. В толпе много как опытных "пересекателей" границы, эдаких штурмовиков, так и тех, кто делает это от случая к случаю. Когда ворота открываются, они изо всех сил бегут вперед. Это та самая неконтролируемая толпа, которая может задавить. Любое движение сопровождается криками – одни кричат от боли и страха, другие – от усилия. Со стороны выглядит так, будто дикари собрались и дерутся за цветные стеклышки не на жизнь, а на смерть. Если не будут приняты меры для расширения границы, проход через "Шегини" - слишком неприятное занятие", - делится львовянка Нина, которая пересекала "Шегини" еще в "мирное время".

"Шегини" и в мирное время не справлялись с наплывом и в "мирное время" - стояли часами. Фото: Моника Вербовская

А поскольку "Шегини" так и не расширили, то у пограничников есть опасения, что наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. И карантинные меры могут пойти насмарку.

"Сейчас всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус. Как это будет на практике в "Шегинях", неясно", - говорит нащ источник на границе.

"Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус", - заявил нам зам главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.