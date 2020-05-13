Из "Нафтогаза" уходит Юрий Витренко - исполнительный директор компании, второе лицо в НАК.

Вплоть до минувшего лета он считался ближайшим соратником главы компании Андрея Коболева, нередко выступая как самостоятельный менеджер - например, при подписании транзитного контракта с "Газпромом" в декабре 2019 года.

С Коболевым и Витренко тесно связаны постмайданные реформы, которые больно ударили по карману населения. Возглавляемый ими "Нафтогаз" после повышения тарифов на тепло начал получать сверхприбыли. А Юрий и Андрей были объявлены по этой причине сверхэффективными менеджерами.

Данный имидж укрепился после того, как Запад решил поддержать Украину в борьбе с Россией и позволил Киеву выиграть газовый арбитраж в Стокгольме. Судилась как раз команда "Нафтогаза". Что стало причиной одного из главных скандалов с Коболевым и Витренко - их многомиллионная долларовая премия за победу в арбитраже. Которую оба немедленно вывели за границу.

Интересно, что после прихода к власти Владимира Зеленского оба топ-менеджера, несмотря на негативный шлейф, из госкомпании никуда не делись. Обоих даже рассматривали на место премьер-министра. Однако не срослось.

Но этой весной Андрею Коболеву без всякого конкурса продлили контракт на руководство НАКом. А вот Юрий Витренко из обоймы, судя по всему, выпал. И обвинил в этом два фактора - нежелание новой власти "отражать агрессию России", а также интриги своего пока еще начальника - Коболева.

"Страна" приводит претензии Витренко, которые он долго копил, но пока работал в НАК - никому не высказывал.

Виновата российская агрессия

Сегодня Юрий Витренко опубликовал многостраничный пост-исповедь о том, почему увольняют его, а не главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем, "с превосходящими силами противника", придется снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - предварил свой рассказал один из руководителей НАК.

Сначала Витренко "внес ясность", почему его хотят уволить.

"Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе", - считает чиновник.

Далее Витренко перечисляет победы на ниве судебных тяжб с Газпромом, за которые получил многомиллионную премию. Вспомнил он и подписанный зимой транзитный контракт по принципу "качай или плати", который тоже поставил себе в заслугу. Хотя очевидно, что здесь больше помогли США, которые накануне подписания наложили санкции на строителей "Северного потока-2" и сдвинули срок сдачи газопровода на год-полтора.

Из всего этого Витренко делает вывод — его кипучая деятельность, конечно, не понравилось России и ее "бизнес-партнерам" в Украине.

"Отсутствие политической воли бороться с российской агрессией", - более кратко формулирует менеджер "Нафтогаза" причины своего увольнения.

Во второй части своего эссе Юрий Витренко обсуждает главу НАК Андрея Коболева, с которым Кабмин подписал новый контракт. И который, следовательно, остается.

Из того факта, что Коболева не снимают, Витренко делает вывод, что шеф "Нафтогаза" не реформатор и с "Газпромом" не борется. Хотя и пытался производить такое впечатление. Да и вообще, именно Коболев увольняет Витренко.

"С Коболевым Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня", - говорит исполнительный директор "Нафтогаза", забыв, что только что называл причиной своего ухода российскую агрессию.

Претензии Витренко к Коболеву

По большому счету, заявления о том, что власть прогибается под Россию, были всего лишь затравкой. Точно зная, что увольнения не избежать, Юрий Витренко решил высказать все, что думает о своем шефе и многолетнем соратнике Андрее Коболеве.

Об их конфликте СМИ рассказывали еще летом 2019 года. Однако сейчас он впервые он вышел на открытый уровень.

Витренко сходу заявляет, что Коболев "предал и перешел на другую сторону", когда снова стал главой "Нафтогаза" уже при Зеленском (отметим, что и сам Витренко в отставку не ушел).

"Он паразитирует на достижениях других. Он говорит то, что от него хотят услышать нужные ему и его патронам люди, хоть он и не собирается это делать.

При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться над неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться "от врагов", - дает нелестную характеристику Коболеву Витренко.

"Имидж Коболева - это одежды из сказки о голом короле", - говорит менеджер.

Витренко заявил, что решение о его сокращении принимал де-факто Коболев, хотя де-юре — Наблюдательный совет: "Мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

Неудобную правду Витренко начинает с момента назначения Коболева в НАК.

"В 2014 году Яценюк под влиянием Мартыненко и Еремеева (кстати, он тогда был бизнес-партнером Фирташа), без конкурса назначил Коболева - как некий компромисс между запросом общества после революции Достоинства на незашкварених чиновников и желанием иметь политически удобного исполнителя", - объясняет появление Коболева на газовом небосклоне Витренко.

При этом сам глава "Нафтогаза" в интервью Янине Соколовой говорил, что его выбрали на конкурсе, а рекомендовал его тогдашний министр Пивоварский. "Но проблема в том, что конкурса не было, а Пивоварский в то время работал у Еремеева, и министром стал лишь во втором правительстве Яценюка (то есть не в марте 2014)", - находит противоречие Витренко.

Второй провал Коболева, по мнению Витренко — слив переговоров с "Газпромом" в 2014 году в Москве.

Успех главы НАК сегодня топ-менеджер объясняет тем, что "есть влиятельный политик-силовик Аваков, и влиятельный бизнесмен Коломойский, которым нравится Коболев.

И есть Зеленский, которому приходится балансировать. Учитывая эти факты, и возникает логичное объяснение, кому нужен Коболев во главе Нафтогаза".

Также Витренко утверждает, что рекордные прибыли "Нафтогаза" после Майдана — не заслуга Коболева. Впрочем, это было и так известно — деньги потекли в НАК рекой после взрывного роста тарифов при Яценюке. Но у Витренко другая версия.

"Давайте посмотрим на рекордные прибыли Нафтогаза в 2019 году. Если вычесть результат (68.4 млрд грн) по направлению работы (транзит газа) нашей команды в Нафтогазе, которую непосредственно возглавляю я, а не Коболев, то в остальном у Нафтогаза - огромный убыток (- 5.1 млрд грн). В последней громкой победе нашей команды по взысканию 2.9 млрд долл. и заключение нового транзитного контракта Коболев вообще был отстранен от переговоров с Газпромом и подписанием соглашений", - говорит чиновник.

"Он был членом команды, в которой я был и лидером. При этом важно, что он не смотря на то, что он был формально моим начальником, в этих командах культуру управления определял больше я, а он подстраивался", - объясняет "паразитическую сущность" Коболева Витренко.

Он также привел конкретные примеры провальной работы своего начальника — причем еще до руководства "Нафтогазом". По сути Витренко обвинил Коболева в том, что Украина при Тимошенко подписала контракт с "Газпромом", из-за которого потом села в тюрьму.

"В 2009 году, Дубина и Диденко, тогдашние руководители Нафтогаза, рассчитывали на Коболева на переговорах 2009 года.

Он как советник председателя правления должен был проверить соответствие предложенной Газпромом формулировки положения контракта "бери или плати" европейским нормам. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем - Газпром обманул Нафтогаз что вылилось в проблему для Украины суммой более 80 млрд долл., которую наша команда затем с огромными проблемами решала в Стокгольмском арбитраже.

И это еще нам всем очень повезло, что арбитраж встал на нашу сторону. В следующий раз так может не повезти. Но этой проблемы могло вообще не быть, если бы Коболев тогда добросовестно сделал свою работу, показал несоответствие предложений Газпрома европейским нормам хотя бы с помощью имеющихся в Интернете примеров, а дальше бы уже Дубина и Диденко вели переговоры с Газпромом и, при необходимости, убеждали Тимошенко поднимать этот вопрос на переговорах с Путиным", - рассказал Витренко.

Уже более современный провал Коболева — рекордное падение добычи газа в Украине. "В добыче рекордное за два десятилетия падение, несмотря на постоянно растущие капиталовложения и затраты", - считает Витренко.

Причина в том, что "у Коболева нет ни нефтегазового образования, ни бизнес-образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговли, поставках газа и нефти".

Конфликт Витренко и Коболева

О том, что Юрий Витренко и Андрей Коболев находятся в состоянии вялотекущей войны, стало известно еще в конце июля.

Департамент маркетинговых исследований "Нефтегаза" тогда выпустил отчет, в котором Коболев предстает главным виновником провала реформ компании. Данное управление напрямую подчинялось Юрию Витренко.

В отчете заявлялось, что трансформация "Нефтегаза" не выполнялась с 2017 года. И уже в следующем году это грозит монополисту развалом - когда НАК останется без доходов от российского транзита в Европу.

Коболева же доклад обвинял во вмешательстве в работу формально независимых от него департаментов и процессов. В документе приводились слова Витренко о том, что происходит профанация главной цели компании - трансформация перед вызовами 2020 года. В отчете приводится и ответ Коболева: он о подобных целях ничего не знает, и его главной целью было финансовое оздоровление НАК.

Что, собственно, и произошло после одной-единственной "реформы" - многократного повышения тарифов.

Юрий Витренко на вопросы СМИ заявил, что доклад он не лоббировал, но готов подписаться под каждым словом. А спустя короткое время конфликт признал и Андрей Коболев.

"Он (конфликт – Ред.) начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным", - заявил глава НАК. При этом подробности ссоры он раскрывать не стал, ссылаясь на то, что не хочет выносить сор из избы. "Это не личностный конфликт", - заверил Коболев.

Однако судя по тому, что написал выше Юрий Витренко - скорее всего конфликт действительно личностный.

Сам Андрей Коболев пока размолвки со своим многолетним соратником не комментировал.

"Убрали из-за Коломойского". Мнения экспертов об уходе Витренко

"У Коболева с Витренко конфликт уже более двух лет — и личный, и профессиональный", - рассказывает "Стране" соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Витренко уже несколько раз писал заявления об уходе. А после того, как в начале мая исполнительным директором "Нафтогаза" был назначен голландец Отто Ватерландер, уход Витренко был уже пререшен. Ведь Ватерландера фактически назначили на его должность. Очевидно, для самого Витренко последней каплей стало переназначение Коболева.

На самом деле продление с ним контракта было далеко не очевидным. И у Витренко, если бы Королева "ушли", были все шансы занять его кресло. На что он, очевидно, и рассчитывал. Те, кто работал в "Нафтогазе" и знает "внутреннюю кухню" в курсе, что Коболев всегда был своего рода "младшим партнером". То есть, несмотря на более высокую должность, многие считали Витренко более продвинутым, более умным и т.д.

То есть, этот соревновательный момент всегда присутствовал. Но, очевидно, у Витренко не оказалось таких сильных покровителей, в том числе, заграничных как у Коболева. Витренко сделал ставку на Коломойского, и в последний год фактически под него работал. Эта ставка как раз не сыграла. Думаю, Витренко либо получит новое назначение (в частности, в систему "Укробронпрома", где он одно время был членом набсовета), либо уйдет в частный бизнес".

"Увольнение Витренко — 100% из-за Коломойского. Витренко в последние время делал ставку на работу с Коломойским, возможно, рассчитывая на усиление его влияние на Зеленского. Как видим, этого не произошло", - говорит "Стране" Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Более того, от Коломойского и его людей сейчас активно избавляются. Плюс в самом "Нафтогазе", который уже давно контролируют европейские газовые трейдеры, сервисные компании и прочие, доверие к Витренко заметно упало. Как, впрочем, и к Коболеву. Но Коболева спасли связи в США. Хотя по факту ему оставили очень узкую зону влияния. А от Витренко и вовсе избавились. Как видно, "кураторы" "Нафтогаза" решили ставить на должности своих людей, о чем свидетельствует, в частности, назначение Ватерландера.

Вообще эта картинка, которую общими усилиями создавали Коболев и Витренко — об успешных супер-менеджерах с миллионными зарплатами и премиями — думаю, не совсем соответствует действительности. Не исключено, что все эти премии, это своего рода, узаконенная коррупция, и они эти деньги просто передавали дальше по цепочке.

И в управленческом плане особых достижений нет. Полный провал по добыче газа, есть вопросы по транзиту. "Нафтогаз" остается прибыльным за счет субсидий, то есть, это фактически государственные дотации компании. А после анбандлинга от компании вообще останется одна оболочка — реальные полномочия и деньги перейдут на другие структуры. В этой ситуации меня интересует не столько то, почему Витренко ушел, как то, почему Коболев остается. Что же касается Витренко, то, думаю, он без работы не останется. Есть же структуры Коомойского, та же "Укрнафта", "Укртатнафта", Кременчуцкий НПЗ".

Что известно о Юрии Витренко

Юрий Витренко - сын известного политика Натальи Витренко. Но на самом деле его карьере больше поспособствовал отец - тоже Юрий Витренко, известные экономист и энергетик, курировавший развеску газовых месторождений.

Он руководил департаментом в правительстве Юлии Тимошенко и был замминистра экономики в Кабмине Николая Азарова. Кстати, после развода родителей Юрий Юрьевич Витренко жил с отцом.

В "Нафтогазе" Витренко работал уже давно, но только после Майдана получил там влиятельную должность.

Один из главных скандалов - это уже упомянутая премия, которую Витренко и Коболев получили после победы в Стокгольмском арбитраже.

Дело в том, что при Порошенко Витренко прописал себе буквально золотой контракт, в котором значилось, что он имеет право на неограниченные премии. Примерно такую ему и Коболеву выписали за победу в арбитрже. Речь шла об 1% от выигранной суммы: 45 миллионах долларов.

"Газпром" после поражения в суде еще ничего не успел заплатить, но Витренко в 2018 году уже получил первую часть премии - 6 миллионов долларов. И вскоре отправил со своих счетов "Ощадбанка" на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тысяч евро и 2 млн 900 тысяч долларов США. То есть фактически вывел всю эту сумму из страны.

Сумму, которую, повторимся, ему выдали не из газпромовских миллиардов, а авансом из бюджета госкомпании, которая "вспухла" на неподъемных коммунальных тарифах для украинцев.

Вторую часть премии он должен был получить после того, как "Газпром" переведет на украинские счета упомянутые 2,9 миллиардов долларов, что и произошло в последние дни 2019 года.

Деньги пришли, но премий не случилось: после зарплатного скандала в Кабмине Зеленский приказал "прикрутить" премиальные шефам "Нафтогаза".

Андрей Коболев был не особо в восторге, но слишком возмущаться не стал - во второй половине марта у него заканчивался контакт с "Нафтогазом", который он хотел продлить (что в итоге и случилось).

Витренко же решил идти в суд. 13 февраля он подал иск в Печерский суд Киева.

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря 2019 года", – пояснил он свою позицию.

На данный момент судьба остатка премии неизвестна. Но ситуация феерическая - далеко не самый бедный топ-менеджер выбивает у нищей страны многомиллионную премию за то, что сделал даже не он, а нанятые западные юридические фирмы, которые оплачивались из бюджета госкомпании.