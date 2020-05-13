В Украине появился новый вид мошенничества. Неизвестные лица, выдавая себя за сотрудников Национального агентства по предотвращению коррупции, действуют в интересах коллекторских компаний.

Об этом предупредила пресс-служба НАПК в среду, 13 мая.

Как отмечается, в агентстве стали чаще получать информацию о случаях, когда неизвестные лица звонят субъектам декларирования от имени сотрудников агентства и пытаются оказывать на них давление в интересах коллекторских компаний.

В НАПК объяснили, как отличить их работников от самозванца. Настоящие уполномоченные лица НАПК обращаются к субъектам декларирования через официальную электронную почту, адрес которой заканчивается на @nazk.gov.ua, через стационарные телефоны, начинающиеся на 044, или по почте.

"Если лицо, которое представляется работником НАПК, звонит вам с мобильного номера или обращается с подозрительной электронной почты, просим сообщать об этом в Национальную полицию или НАПК", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинцев предупредили о новой мошеннической пирамиде B2B Jewelry.

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