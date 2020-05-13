46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, содержатся в отеле "Венеция" в Киеве. Все они появились на свет в клинике "Биотех". Судя по всему, крох не могут вывезти за границу из-за карантина. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве не может не впечатлить.

В соцсети появился сюжет об этих детях, которые фактически представляют собой живой товар. Текст видеоролика переведен на английский язык и не исключено, что он рассчитан на иностранных родителей малышей. В сюжете рассказывается об уходе за малышами. Одна из нянь расказывает, что родители младенцев находятся в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах. Видеоролик опубликован на странице "Родина на FB" в соцсети.

На видео обратила внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и констатировала, что Украина снова попала в эпицентр скандала, связанного с защитой прав детей, рожденных методом суррогатного материнства.

"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, в котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рожденные методом суррогатного материнства для иностранных граждан различных стран", - пишет Денисова и добавляет, что опубликованное видео подтверждает, что ситуация по предоставлению услуг суррогатного материнства украинской клиникой является массовой и системной.

"Это свидетельствует о том, что государство не принимает всех надлежащих мер по защите прав детей и достойного отношения к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", - добавила омбудсмен.

Денисова заявила, что проблему необходимо решать внесением изменений в законодательство. А также она обратилась к Нацполиции, Минздраву, Минсоцполитики с требованием их немедленного реагирования на ситуацию с 46 младенцами, которые фактически представляют собой живой товар.

Ранее "Страна" писала о том, что главврач киевской клиники наладила продажу младенцев в Китай, услуга стоила $50 тысяч.

Также мы сообщали, что в ГПУ заявили, что разоблачили медцентр, который продавал украинских младенцев зарубеж.