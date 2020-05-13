Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что пожарными Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине удалось потушить все очаги пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Также пожарные потушили большинство очагов огня в Житомирской области. Зеленский поблагодарил спасателей за их работу.

Об этом президент сказал в видеообращении к украинцам в среду, 13 мая.

"Сейчас я хочу, прежде всего, поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И по состоянию на сегодня в Житомирской области ликвидировано большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу", - сказал президент.

Напомним, пожары в чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. За время лесных пожаров в зоне отчуждения возле Чернобыля сгорело 5% заповедника. Были полностью уничтожены некоторые группы растений. Из представителей фауны больше всего пострадали грызуны, рептилии, амфибии и насекомые.