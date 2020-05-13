Студия "Квартал 95", в которой раньше руководил президент Украины Владимир Зеленский, до утра вторника, 12 мая, продавала билеты на свои концерты, запланированные на май, хотя правительство установило план, по которому общественные мероприятия будут разрешены еще не скоро.

Об этом сообщает "КП" в Украине.

Как отмечается, журналисты купили билет на концерт Improv Live Show во Львове, запланированный на 24 мая. Билет, который пришел на почту, стоил 350 гривен. При этом каких-либо примечаний о том, что концерты переносятся в афише не значилось. Как и предупреждения от компании Gastroli.ua, которая продала билет. В агентстве по продаже билетов объяснили, что концерт, скорее всего, перенесут на осень.

Журналистам пояснили, что информации от организатором концерта о его отмене пока не поступила, поэтому он остается в силе.

По информации издания, во время выяснения ситуации из афиши "Квартала 95" информация о проведении концертов в мае исчезла. Сейчас ближайшей датой проведения значится 19 июня. На этот день запланировал концерт "Женского квартала" в столичном "Дворце Украина". А начиная с 20 октября в расписании гастролей стоят выступления "Вечернего квартала".

"Концерты в Гомеле [5 июня] и других городах состоятся. Все планируем", - рассказал "КП в Украине" представитель компании, которая занимается организацией концертов "Квартала" по Беларуси "Шоу Эдвайзор". По его словам, все билеты в силе.

"Мы делали запрос в правительство Беларуси. У нас ничего не отменяют. Вчера разговаривали с ребятами из "95 квартала". Они сказали, что Беларусь идет в туре. Всего запланировано 5 концертов: Минск, Гродно, Брест, Гомель. Начнут с Гомеля 5 июня!, - отметил он.

Сообщается, что путаница с билетам возникла у многих организаторов. Люди не могут вернуть деньги за купленные билеты, так как это допускается только при отмене концерта. Многие забыли указать, что мероприятия переносятся, из-за чего у людей создается иллюзия о скором возвращении активной концертной жизни. Хотя когда это произойдет - не знает никто.

Напомним, сегодня президент Зеленский рассказал о новом этапе смягчения карантина с 22 мая. Он коснется проведения ВНО, спортивных соревнований, работы гостиниц.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, как переживают эпидемию организаторы концертов и вернут ли они деньги за билеты.