Юрист и глава избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, осужденный по двум обвинениям в сговоре против США на 7,5 лет тюрьмы, вышел на свободу из-за опасности заражения коронавирусом.

Об этом пишет USA Today.

Уточняется, что 71-летнему Манафорту сменили меру пресечения на домашний арест и после этого члены семьи забрали его домой из тюрьмы штата Пенсильвания.

Экс-помощник Трампа просил выпустить его из тюрьмы еще 14 апреля, поскольку у него был выявлен высокий риск заболеть коронавирусом из-за возраста и хронических заболеваний.

В марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Напомним, что Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Также Манафорта обвиняли в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и заговоре против США. "Страна" подробно рассказывала о суде над соратником Трампа.

Также мы сообщали, что Манафорт еще 2016-м обвинял Украину, а не Россию, во взломе почты демократов.