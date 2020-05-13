В Киеве на Подоле произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Мостицкой, недалеко от храма.

"В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего".

К правоохранителям от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина.

Его госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК. Сообщается, что правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

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