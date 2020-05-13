Во время внеочередного заседания Верховной Рады загорелась система для голосования у народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко. Это проищошло на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в среду, 13 мая.

Из пульта для голосования шел дым, вероятно, что-то произошло с проводкой, что и стало причиной задымления.

Соответствующие кадры публикует телеграм-канал "Политика страны" в среду, 13 мая.

Сразу после происшествия в Раде объявили получасовой перерыв.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада продлила льготы для медиков и послабление для бизнеса.

Также мы рассказывали, что парламентская фракция "Голос" собрала 156 подписей народных депутатов, чтобы провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят постановление о продлении запрета на российские социальные сети.