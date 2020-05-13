С 22 мая в Украине планируют начать второй этап смягчения карантина, который коснется проведения ВНО, спортивных соревнований, работы гостиниц. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что каждый следующий этап смягчения возможен только при достижении определенных показателей.

"Поймите, нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион заболевших коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин", - заявил глава государства.

Для дальнейшего ослабление карантина нужно достичь умеренного количества новых заболеваний и некритической загрузки больниц. В связи с этим президент призвал украинцев быть ответственными и делать шаги навстречу: оставаться дома, носить маски на улице, соблюдать правила гигиены при выходе на улицу.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин ввел новые правила смягчения карантина в Украине: можно сидеть по четверо и ходить по 8 человек.

Также мы сообщали, что Рада выйдет из карантина на работу уже 18 мая.