После того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что для него не существует праздника 9 мая - Дня победы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что они будут игнорировать премьера. И сегодня фракция в полном составе покинула зал заседаний Верховной Рады перед выступлением премьера.

"Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне – является святым днем ​​для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства – это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", – заявил сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко на брифинге в Раде.

"Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить. И так будет продолжаться до тех пор, пока Шмыгаль не покается, не извинится перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые празднуют 9 мая", - заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

Ранее мы рассказывали, что нардепы "Оппоплатформы" объявили о создании Национального фронта.