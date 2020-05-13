Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины объявил свой план создания 500 тысяч рабочих мест, который разработали, чтобы украинцы могли зарабатывать во время карантина.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, в среду, 13 мая.

Так, немногим более 400 тысяч мест распределили, согласно этому плану:

154 тысячи - дорожное строительство;

150 тысяч - сфера благоустройство;

85 тысяч - сельское хозяйство;

12 тысяч - в Гос службе по чрезвычайным ситуациям;

2,5 тысячи - в Лесном хозяйстве.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерениях правительства создать около 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6−8 тысяч гривен, которые помогут украинцам продержаться в сложные времена. Предполагалось, что это будут вакансии в социальной, бюджетной и коммунальной сферах. "Страна" подробно рассказывала об этом плане.

Также мы сообщали, что Уманский раскритиковал эту идею Шмыгаля. Он считает нелепым "обезъянничанием" идею правительства создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных.